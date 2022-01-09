В Костромской области при пожаре в частном доме погибла женщина

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом частном доме в городе Шарья в Костромской области, в результате погибла женщина. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Белозеровская, 30, поступила в 01:05 (мск). "В ходе ликвидации пожара в горящем доме была обнаружена женщина. Передана медикам. Скончалась в машине скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

В МЧС добавили, что дом деревянный размером 96 кв. метров с хозяйственными постройками, огонь охватил его по всей площади. "На момент пожара, по предварительным данным, в доме находилось шесть человек - четверо взрослых и двое детей", - добавили в ведомстве.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. К тушению пожара привлечено 32 человека и 13 единиц техники.