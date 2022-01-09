Землетрясения магнитудой 4,2 и 3,9 произошли рядом с Курильскими островами

ТАСС, 9 января. Два землетрясения магнитудой 4,2 и 3,9 произошли утром в воскресенье в 230 и 222 километрах от Северо-Курильска Сахалинской области, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Первый подземный толчок магнитудой 4,2 был зарегистрирован в 04:29 в воскресенье (20:29 мск субботы) в 230 километрах от Северо-Курильска, который находится на острове Парамушир, на глубине 40 километров.

Второй был зарегистрирован почти в то же время в 222 километрах от Северо-Курильска на глубине 91 километр, его магнитуда составила 3,9.