С начала года на дорогах в России погибло более 230 человек

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. МЧС России отмечает рост числа ДТП в связи с непогодой в России, в авариях с начала года погибло более 230 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В последнее время в связи с ухудшением погодных условий возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Так, с начала 2022 года в России произошло около 2 тыс. ДТП, в которых спасено свыше 700 человек, к сожалению, более 230 человек погибло", - сказали в ведомстве.

Массовая авария произошла 5 января на трассе М-2 "Дон" в Тульской области, в которой столкнулись более 60 автомобилей, пострадали 17 человек. Еще несколько ДТП случилось в Башкирии 8 января. В них получили травмы 13 человек.

В связи с непогодой движение ограничено на участках автодорог некоторых муниципальных образований Башкирии, Татарстана, Красноярского края, Челябинской и Мурманской областей.

В связи с непогодой в МЧС обратились к автомобилистам с настоятельной просьбой быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, по возможности возить с собой первичные средства спасения.