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Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 5,5 км

Пепловый шлейф распространился на расстояние 20 км

ТАСС, 9 января. Вулкан Шивелуч на Камчатке в воскресенье выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км, на пути его распространения нет населенных пунктов, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также камчатского филиала геофизической службы РАН, днем 9 января 2022 года из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5 500 м при высоте самого исполина 3283 м", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился на расстояние 20 км, на его пути нет населенных пунктов. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, туристических групп в этом районе нет.

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