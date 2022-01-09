Установлено место продажи суррогатного алкоголя в ХМАО, которым отравились восемь человек

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили место продажи суррогатного алкоголя в Ханты-Мансийском автономном округе, жертвами которого стали восемь человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО - Югре.

"Полицейскими установлено место, где был приобретен суррогат, изъяты его остатки и емкости для проведения экспертизы", - сказали в пресс-службе. В главке добавили, что в настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Принимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к отравлению суррогатным алкоголем.

В период с 8 по 9 января в полицию из Кондинской районной больницы поступило сообщение о смерти семи человек. Предварительная причина - отравление некачественным алкоголем. Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что в поселке Кондинское восемь человек умерли, отравившись суррогатным алкоголем. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.