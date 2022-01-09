Открытое горение в иркутском кафе ликвидировали

ИРКУТСК, 9 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории кафе "Два Барашка" в Братске Иркутской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону в воскресенье. По предварительным данным, причиной пожара стало воспламенение горючих отложений внутри закрытого мангала.

"В 17:10 (12:10 мск) ликвидация открытого горения, площадь пожара составила 400 кв. м. Предварительная причина - воспламенение горючих отложений внутри гофры вытяжки хоспера (мангала закрытого типа) в результате термического воздействия раскаленных углей. Работник кафе растопил мангал, через два часа произошло возгорание внутри гофры над вытяжкой, далее огонь стремительно распространялся по вентиляции и перешел на кровлю здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дознаватели МЧС проведут доследственную проверку по факту пожара и дадут правовую оценку работы сотрудников заведения, ответственных за пожарную безопасность.

Ранее сообщалось, что кафе в Братске по улице Зверева, 1а, загорелось в 7:13 мск. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 22 работника кафе, посетителей не было. Пострадавших нет.