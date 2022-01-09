На Байкале произошло землетрясение

ИРКУТСК, 9 января. /ТАСС/. Землетрясение произошло в воскресенье в акватории озера Байкал в Иркутской области. В регионе ощущались подземные толчки, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Землетрясение произошло в 28 км от поселка Большое Голоустное, интенсивность в эпицентре составила 5,4 балла.

"В 17:04 (12:04 мск) поступило сообщение от дежурной сейсмостанции Байкальской сейсмологической экспедиции о зарегистрированном землетрясении с координатами 52.13 С.Ш., 105.80 В.Д., магнитуда - 3,9, энергетический класс - 11,1", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, в 46 населенных пунктах Иркутской области и Бурятии ощущались толчки силой от двух до четырех баллов. По информации МЧС, жалоб и звонков от населения не поступало. Жертв и разрушений нет. Жизнедеятельность населения не нарушена, объекты жизнеобеспечения работают штатно.