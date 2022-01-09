Прокуратура проверит информацию о смерти пациента красноярской больницы

КРАСНОЯРСК, 9 января. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации о смерти пациента Лесосибирской межрайонной больницы, которому якобы вовремя не оказали медицинскую помощь из-за празднования новогоднего корпоратива. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства в воскресенье.

На каналах СМИ в Telegram распространили видеозапись, которую снял пациент больницы, ожидающий оперативной помощи. На кадрах видео якобы сотрудники больницы празднуют новогодний корпоратив. Сообщается, что мужчина в это время ждал срочной операции и передал эту видеозапись своим родственникам перед смертью.

"Проверка данной информации организована, выясняются обстоятельства", - сказали в пресс-службе. В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС уточнили, что видео снято родственниками пациента.

"По предварительной информации главного врача Лесосибирской межрайонной больницы, два события между собой не связаны, тем не менее министерством здравоохранения будет проведена тщательно проверка всего происходящего в этот период в медицинском учреждении, включая качество оказываемой медицинской помощи", - подчеркнул собеседник агентства.