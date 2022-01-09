В нигерийском штате убиты более 200 человек за последние семь дней

ПРЕТОРИЯ, 9 января. /ТАСС/. По меньшей мере 200 человек были убиты за последние семь дней в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом сообщила в воскресенье министр по гуманитарным делам, предотвращению катастроф и социальному развитию Нигерии Садия Умар Фарук.

"Более 200 человек похоронены 9 января, они погибли от рук бандитов, - цитирует министра агентство AFP. - Правительство также обеспокоено тем, что люди покидают из-за насилия свои дома и становятся беженцами". Ранее СМИ информировали о 143 погибших в штате Замфара с понедельника.

В свою очередь агентство Reuters сообщает, что преступные банды атаковали несколько деревень в Замфаре после того, как ВВС Нигерии нанесли по лесным лагерям бандитов несколько мощных ударов. По данным агентства, речь идет о репрессиях со стороны банд, мстящих местному населению.

В Нигерии в последние годы отмечается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Бандиты также нападают на деревни и поселки, жители которых сотрудничают с властями. Правительство вынуждено задействовать специальные отряды полиции и армейские подразделения, чтобы справиться с разгулом преступности. Создаются также отряды местного ополчения.