Один человек погиб при столкновении трех автомобилей в Башкирии

ТАСС, 9 января. Один человек погиб, еще трое госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей в Краснокамском районе Башкирии. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-центре ГИБДД Башкортостана.

"9 января в Краснокамском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла на 78-м км автодороги Дюртюли - Нефтекамск. По имеющимся данным, столкнулись LADA Largus, Toyota Camry и Hyundai Santa Fe. В результате ДТП один человек погиб и трое госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Подробности произошедшего уточняются.