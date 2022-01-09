Воздушная гимнастка упала с высоты во время представления в Рязанском цирке

ТАСС, 9 января. Воздушная гимнастка упала с высоты во время представления в Рязанском государственном цирке. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в администрации цирка.

"Инцидент произошел сегодня на манеже. На данный момент она находится в больнице и проходит обследование. Жизнь вне опасности, она в сознании", - пояснили в цирке.

Как уточнили в учреждении, гимнастка упала с высоты около 3 м, заканчивая выступление.

В новогодние праздники в Рязанском цирке проходит многожанровое шоу "Подарок на Рождество" по мотивам сказки "Щелкунчик и мышиный король" Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

По факту инцидента прокуратура Советского района Рязани начала проверку.