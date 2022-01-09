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В ХМАО установили подозреваемого в распространении суррогатного алкоголя

По данным источника, предпринимаются меры для его задержания

ТАСС, 9 января. Мужчина, подозреваемый в распространении суррогатного алкоголя в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа, где умерли от отравления восемь человек, установлен, предпринимаются меры для его задержания. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в воскресенье.

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"Правоохранительные органы установили предполагаемого злоумышленника, предпринимаются меры к его задержанию", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что в поселке Кондинское восемь человек умерли, отравившись суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона, также сейчас на лечении находятся шесть пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции уже установили место продажи суррогатного алкоголя. Как рассказали в группе администрации Кондинского района в соцсети "ВКонтакте", суррогат реализовывался в стеклянных емкостях объемом 0,5 л под названием "Царская охота".

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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