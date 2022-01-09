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Двухлетний ребенок погиб под колесами машины во дворе в Подмосковье

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Женщина сбила на машине двухлетнего ребенка во дворе в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, сегодня в Мытищах во дворе дома на улице Пионерской женщина 1979 года рождения, управляющая автомобилем Nissan, совершила наезд на ребенка 2020 года рождения. Малолетний от полученных травм скончался на месте", - сообщает надзорное ведомство.

Мытищинская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства и причины произошедшего. На место происшествия выехал заместитель мытищинского прокурора Владимир Цой.

В пресс-службе подмосковной полиции уточнили ТАСС, что ребенок в возрасте одного года и 11 месяцев выбежал на дорогу и попал под машину. Водитель с места не скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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