В ХМАО задержали владельца торговой точки, где продавали суррогатный алкоголь

ТАСС, 9 января. Владелец торговой точки в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), после покупки алкоголя в которой погибли восемь человек, задержан в Тюмени. Об этом сообщили на сайте СК РФ в воскресенье.

"Также установлен владелец торговой точки, который скрылся от следствия и в настоящее время задержан в Тюмени. В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что число пострадавших увеличилось с шести до семи человек.

"Следствием установлено, что в начале января 2022 года несколько жителей поселка Кондинское приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате ее употребления 8 и 9 января 2022 года шестеро мужчин и две женщины скончались. Еще четверо были доставлены в окружную больницу, трое граждан проходят лечение в районной". <...> Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчеркнули в СК.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что в поселке Кондинское восемь человек умерли, отравившись суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Как уточняли ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона, на лечении в медучреждениях также находились шесть пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции уже установили место продажи суррогатного алкоголя. Как рассказали в группе администрации Кондинского района в соцсети "ВКонтакте", суррогат реализовывался в стеклянных емкостях объемом 0,5 л под названием "Царская охота".