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Число жертв обвала скалы в Бразилии выросло до 10

В поисковой операции участвуют 50 спасателей и 11 ныряльщиков, передает телеканал CNN Brasil
© AP Photo/Igor do Vale

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 января. /ТАСС/. Число погибших в результате обвала скалы на катера с туристами в Бразилии выросло до 10. Как сообщает телеканал CNN Brasil, в воскресенье спасатели нашли тела еще трех жертв.

В поисковой операции участвуют 50 спасателей и 11 ныряльщиков.

Часть скалы обрушилась на четыре туристических катера в каньоне неподалеку от города Капитолиу в бразильском штате Минас-Жерайс в субботу днем. На судах, два из которых затонули, в этот момент находились не менее 34 человек. Все 10 жертв, по данным спасателей, находились на одном катере.

23 человека получили легкие ушибы, восемь находятся в медучреждениях с травмами различной степени тяжести.

По мнению пресс-секретаря службы спасателей штата Минас-Жерайс Педру Аихары, обвал подвергшихся сильной эрозии горных пород спровоцировали обильные осадки в регионе. Не исключена возможность дальнейших разрушений ландшафта. К расследованию происшествия подключились ВМС страны.

Капитолиу - популярное у местных отдыхающих направление. Неподалеку от города расположены живописные каньоны, в которых развит водный туризм. В связи с трагедией мэрия города ввела запрет на отдых на воде.

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