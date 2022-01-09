Более 60 человек пострадали при пожаре в Бронксе

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Различные травмы в результате пожара в Бронксе, ставшего одним из наиболее серьезных в истории города, получили 63 человека, жизнь 32 из них находится под угрозой. Об этом сообщил в воскресенье мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, прибывший на место происшествия.

"Цифры ужасающие. Жизнь 32 человек находится под угрозой, еще девять человек получили серьезные травмы, еще 22 - более легкие травмы", - сказал он. По словам Адамса, это один из самых крупных по количеству жертв пожаров в истории города.

"Мы выясняем, что именно стало причиной пожара", - добавил мэр.

Пожар произошел в многоквартирном 19-этажном жилом доме на одном из нижних этажей. Дверь квартиры, где предположительно началось возгорание, уточнил глава пожарного департамент Нью-Йорка Дэниел Нигро, была открыта, из-за чего огонь и дым быстро распространились. Охвачены огнем оказались второй и третий этажи, но дым поднялся вверх на следующие этажи. По словам Нигро, "пострадавших находили буквально на каждом этаже здания", многие надышались дымом и получили ожоги верхних дыхательных путей.

Пожар предположительно начался после 11 часов утра (19:00 мск), а к 14:00 (22:00 мск) уже был потушен, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Пожару была присвоена максимальная, пятая, категория, к борьбе с огнем привлекались 200 пожарных. Пострадавшие, среди которых есть дети, доставлены в пять городских больниц.