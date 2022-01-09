AP: в результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке погибли 19 человек

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Нью-Йорке. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на источник в пожарной службе.

По его сведениям, среди жертв пожара девять детей. Возгорание произошло в многоэтажке "Твин Парк" на севере города в районе Бронкс.

Ранее на место происшествия прибыл новый мэр города Эрик Адамс. По его словам, речь идет об одном из самых крупных по количеству жертв пожаров в истории города - различные травмы получили 63 человека, жизнь 32 из них находится под угрозой. Причина возгорания пока неизвестна.

Пожар произошел в многоквартирном 19-этажном жилом доме на одном из нижних этажей. Дверь квартиры, где предположительно началось возгорание, уточнил глава пожарного департамент Нью-Йорка Дэниел Нигро, была открыта, из-за чего огонь и дым быстро распространились. Охвачены огнем оказались второй и третий этажи, но дым поднялся на следующие этажи. По словам Нигро, "пострадавших находили буквально на каждом этаже здания", многие надышались дымом и получили ожоги верхних дыхательных путей.

Пожар, предположительно, начался после 11:00 (19:00 мск), а к 14:00 (22:00 мск) уже был потушен, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Пожару была присвоена максимальная, пятая, категория, к борьбе с огнем привлекались 200 пожарных.