Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла и газа на высоту до четырех км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 января. /ТАСС/. Парогазовый выброс на высоту примерно в четыре км зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Утром 10 января 2022 года из вулкана Шивелуч был зафиксирован парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла на высоту до 4 000 метров. Пепловый шлейф распространился в западном направлении на расстояние 175 километров. На его пути населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около пяти тыс. человек. Высота Шивелуча - 3 283 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет.