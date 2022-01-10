На севере Сахалина объявили штормовое предупреждение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 января. Спасатели объявили на понедельник экстренное предупреждение на территории Охинского района (самый северный городской округ на Сахалине) в связи с непогодой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - рассказали спасатели.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, сейчас в Охинском районе бушуют метель и сильный ветер скоростью около 15 м/ с. Ожидается его усиление до 20 м/с. Температура воздуха - минус 14 градусов.