В поселке Якутии школьников, женщин и детей оставили дома из-за сильных порывов ветра

ЯКУТСК, 10 января. /ТАСС/. Порывы ветра до 34 м/с наблюдаются в поселке Тикси Булунского района Якутии, из-за неблагоприятных метеоусловий отменены очные занятия школьников, женщины и дети остаются дома. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"Сегодня у нас минус 16 градусов, юго-западный ветер - 19-24 м/с, порывы 29-34 м/с. В связи с неблагоприятными метеоусловиями отменяются занятия в школах, кружках с 1-го по 11-е классы, отменяется работа детских дошкольных учреждений, работа женщин, не связанная с непрерывным производством", - рассказали в ЕДДС района.

Поселок городского типа Тикси является административным центром Булунского района, в нем проживают более 4,5 тыс. человек.