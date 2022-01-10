{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В поселке Якутии школьников, женщин и детей оставили дома из-за сильных порывов ветра

Из-за непогоды отменили занятия в школах и кружках и не связанную с непрерывным производством работу женщин, а также закрыли детские дошкольные учреждения

ЯКУТСК, 10 января. /ТАСС/. Порывы ветра до 34 м/с наблюдаются в поселке Тикси Булунского района Якутии, из-за неблагоприятных метеоусловий отменены очные занятия школьников, женщины и дети остаются дома. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"Сегодня у нас минус 16 градусов, юго-западный ветер - 19-24 м/с, порывы 29-34 м/с. В связи с неблагоприятными метеоусловиями отменяются занятия в школах, кружках с 1-го по 11-е классы, отменяется работа детских дошкольных учреждений, работа женщин, не связанная с непрерывным производством", - рассказали в ЕДДС района.

Поселок городского типа Тикси является административным центром Булунского района, в нем проживают более 4,5 тыс. человек.

Теги
РоссияЯкутия
На Камчатке возбудили дело против заведующей детсада из-за служебного подлога
Обвиняемая нанесла ущерб муниципальному бюджету свыше 600 тыс. рублей
Читать полностью