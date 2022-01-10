В Якутии возбудили уголовные дела по фактам двух ДТП на трассе "Вилюй"

ЯКУТСК, 10 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела по фактам двух аварий на автодороге "Вилюй" в Якутии, где за воскресенье пострадали 13 человек и погиб один. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Якутии.

"По поручению прокуратуры республики прокуратура Горного района организовала проверку по фактам двух дорожно-транспортных происшествий, произошедших 9 января 2022 года на 130-м и 155-м км федеральной автомобильной дороги "Вилюй". <…> По указанным фактам дорожно-транспортных происшествий следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека") и ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Авария привела к гибели одного человека. По уточненным данным прокуратуры, 13 участников произошедшего, в том числе четверо детей, доставлены в больницы с повреждениями различной степени тяжести.

Со своей стороны прокуроры проверят соблюдение требований законодательства о дорожном движении в части обеспечения безопасности пассажирских перевозок и качества оказания услуг, а также содержания автомобильной дороги.