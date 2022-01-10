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В Приамурье возбудили дело после ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими

Авария произошла на трассе Благовещенск - Свободный

ТАСС, 10 января. Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием двух автомобилей на трассе Благовещенск - Свободный, в котором погибли три человека и еще двое пострадали, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по региону.

"В результате автоаварии водитель Toyota и пассажиры - женщина 2004 и мужчина 2003 годов рождения - от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель Mitsubishi - мужчина 1969 года рождения - и пассажир 1972 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 19-летний водитель Toyota Celica, который выехал на полосу встречного движения. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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