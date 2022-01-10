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На Эльбрусе возник пожар на канатной дороге

Никто не пострадал

НАЛЬЧИК, 10 января. /ТАСС/. Пожар на площади 300 кв. м произошел в ночь на 10 января на канатной дороге на Эльбрусе, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 01:23 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе на поляне Азау произошел пожар в ангаре обводной станции для стоянки кабинок канатной дороги. По уточненной информации, горела внутренняя отделка ангара. В 05:04 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

К тушению привлекались 31 человек и семь единиц техники. Причина возгорания и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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