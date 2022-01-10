Омский суд приговорил к восьми месяцам колонии мужчину за истязание двух малолетних детей

ОМСК, 10 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Омска приговорил к восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии Эдуарда Юнусова, который бросал на пол с высоты своего роста двух малолетних детей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Омской области.

"По ст. 117 УК РФ "Истязание" фигурант признан виновным, ему назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Время, проведенное под стражей, зачтено в назначенное наказание, таким образом, оно считается отбытым. Вопрос об оспаривании приговора будет решен органами прокуратуры после изучения судебного акта", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что Юнусов, которого уже лишили родительских прав, также обвинялся в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По этой статье суд прекратил уголовное дело за примирением сторон.

В пресс-службе омского следственного управления СК России сообщили, что 23 января 2021 года 45-летний Юнусов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с силой бросил на пол с высоты собственного роста восьмилетнюю падчерицу и пятилетнего сына, которые получили синяки и ссадины. Это засняла на телефон супруга мужчины. Она отправила ролик родственнице, разместившей видео в соцсетях. 31 января 2021 года в омских группах соцсетей опубликовали видео, на котором мужчина по очереди приподнимает плачущих мальчика и девочку и кидает их лицом на пол, после чего несколько раз пинает мальчика по голове.

В тот же день правоохранительные органы задержали мужчину, его заключили под стражу, позднее с него взяли подписку о невыезде. Следствие установило, что Юнусов неоднократно избивал детей, в воспитательных целях заставлял подолгу стоять в планке на кулаках и истязал их. Мать детей боялась агрессивного супруга и поэтому не сообщала в правоохранительные органы. В марте 2021 года Юнусова лишили родительских прав в отношении своих детей 2015 и 2020 годов рождения. Девочке, которую он истязал, он не был родным отцом.