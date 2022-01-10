В Якутске отловили почти 390 безнадзорных собак

ЯКУТСК, 10 января. /ТАСС/. Специалисты отловили 389 безнадзорных собак в Якутске, сообщили в понедельник в пресс-службе мэрии Якутска.

29 декабря 2021 года на территории ипподрома в Автодорожном округе Якутска стая собак напала на 53-летнюю женщину, она умерла. В тот же день власти Якутска ввели режим ЧС в округе и режим повышенной готовности по городу.

По данным оперштаба Якутска по отлову собак, с этого момента отловили 389 безнадзорных собак. "75 [из них] - Автодорожный округ", - сообщили в мэрии. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в городе продолжают действовать режим ЧС на территории Автодорожного округа и режим повышенной готовности.

По факту гибели человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Также в прокуратуре Якутии добавили, что по ранее имевшимся фактам нападения собак на жителей Якутска по инициативе прокуратуры возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц окружной администрации ГО "город Якутск" по ч. 1 ст. 293 УК РФ.