На Сахалине из-за землетрясения пострадали школа и два жилых дома

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 января. /ТАСС/. Спасатели в понедельник во время проверки обнаружили трещины внутри двух жилых домов и школы - детского сада села Углезаводск, появившиеся в результате землетрясения. Об этом сообщили ТАСС в администрации Долинского района, на территории которого произошло ЧП.

Землетрясение произошло утром и имело магнитуду 3,0. Эпицентр располагался в 6 км восточнее села Быков в Долинском районе. В селах Покровка, Быков и Углезаводск Долинского района ощущаемость подземных толчков составила до трех баллов.

"Обнаружены трещины штукатурного слоя внутри школы - детского сада села Углезаводск и в двух жилых домах", - рассказали в администрации района. Значительных повреждений не обнаружили.

По информации местных властей, на каждую из трещин установили специальные приборы, благодаря которым можно будет вести ежедневное наблюдение. Если такой маячок начнет колебаться, на место трещины сразу же прибудет бригада специалистов.

Все объекты ЖКХ и энергетики в районе работают в обычном режиме.