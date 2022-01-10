На мусорном заводе в Кашире нашли расчлененное тело

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Расчлененное тело человека найдено на мусороперерабатывающем комбинате в деревне Малое Ильинское в Подмосковье, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

"9 января 2022 года на территории сортировочного цеха мусороперерабатывающего комбината, расположенного в деревне Малое Ильинское городского округа Кашира, обнаружены фрагменты тела человека в виде нижних конечностей, бедер и таза, а также фрагмент туловища. Части тела были завернуты в мешки и пледы", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что части тела принадлежат мужчине, выясняется его личность и ведется розыск причастных к преступлению.