После массовой драки со стрельбой в центре Москвы возбудили дела о хулиганстве и убийстве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили несколько уголовных дел после массовой драки со стрельбой в Гжельском переулке в центре Москвы, где пострадали два человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении лиц, устроивших драку со стрельбой и применением холодного оружия около ресторана в Гжельском переулке, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства. По статье за это преступление грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Драка произошла утром 9 января, в ней принимали участие более 10 пьяных мужчин - уроженцев Киргизии, Узбекистана и Чечни. По предварительным данным, причиной потасовки стала попытка кражи телефона из кармана куртки одного из ее участников. "В результате пострадали два человека, они госпитализированы с множественными колото-резанными ранами, опросу не подлежат. Три человека были доставлены в отдел полиции для разбирательства", - добавил источник.

В настоящее время при проверке установлена причастность одного из мужчин к нанесению ножевых ранений пострадавшим, а также похищении травматического пистолета у одного из них. Кроме того, злоумышленник угрожал продавцу одного из магазинов, который вышел на улицу, услышав шум от происходящего. Мужчина задержан, вину в содеянном признал. Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве (ч. 1. ст. 105 УК РФ), умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ), хищении либо вымогательстве оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ) и угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Полицейские изъяли травматический пистолет, патроны и два ножа.