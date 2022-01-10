Защита обжаловала приговор мэру Томска Кляйну, осужденному на два года колонии

ТОМСК, 10 января. /ТАСС/. Сторона защиты обжаловала приговор мэру Томска Ивану Кляйну, которого Советский районный суд города признал виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве, сообщила ТАСС адвокат градоначальника Марина Вихлянцева.

30 декабря Советский районный суд Томска приговорил к двум годам колонии общего режима мэра города Ивана Кляйна по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Защита заявляла, что считает приговор несправедливым и обжалует решение суда. Сам Кляйн настаивает на своей невиновности.

"Подали апелляционную жалобу", - сказала собеседница агентства.

Как уточнила ТАСС второй адвокат градоначальника, Лариса Шейфер, защита будет настаивать на невиновности Кляйна.

О деле Кляйна

В отношении Кляйна возбудили два уголовных дела о превышении полномочий (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и еще одно - о незаконном предпринимательстве. Кляйна временно отстранили от должности решением суда 18 ноября. Во время оглашения приговора суд заменил статью обвинения с ч. 2 ст. 286 "Превышение должностных полномочий" на ч. 2 ст. 285 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК РФ.