Защита обжаловала приговор мэру Томска Кляйну, осужденному на два года колонии

ТОМСК, 10 января. /ТАСС/. Сторона защиты обжаловала приговор мэру Томска Ивану Кляйну, которого Советский районный суд города признал виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве, сообщила ТАСС адвокат градоначальника Марина Вихлянцева.
30 декабря Советский районный суд Томска приговорил к двум годам колонии общего режима мэра города Ивана Кляйна по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Защита заявляла, что считает приговор несправедливым и обжалует решение суда. Сам Кляйн настаивает на своей невиновности.
"Подали апелляционную жалобу", - сказала собеседница агентства.
Как уточнила ТАСС второй адвокат градоначальника, Лариса Шейфер, защита будет настаивать на невиновности Кляйна.
О деле Кляйна
В отношении Кляйна возбудили два уголовных дела о превышении полномочий (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и еще одно - о незаконном предпринимательстве. Кляйна временно отстранили от должности решением суда 18 ноября. Во время оглашения приговора суд заменил статью обвинения с ч. 2 ст. 286 "Превышение должностных полномочий" на ч. 2 ст. 285 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК РФ.
По версии следствия, Кляйн с июня 2016-го по май 2017 года в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво".
Кроме того, следствие считает, что с января 2015-го по апрель 2016 года Кляйн дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление. С октября 2013-го по ноябрь 2020 года мэр города, вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией, лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах.