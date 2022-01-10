В Тюмени задержали 10 подозреваемых по делу об отравлении суррогатным алкоголем

ТЮМЕНЬ, 10 января. /ТАСС/. В Тюмени задержали 10 подозреваемых в реализации метилового спирта по делу об отравлении суррогатным алкоголем девяти человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК России по Тюменской области.

"Продолжается расследование уголовного дела по факту отравления метиловым спиртом с летальным исходом. <...> Следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Тюменской области установлены и задержаны 10 лиц, подозреваемых в совершении указанных преступлений. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, с 3 января 2022 года в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской в Тюмени, несколько лиц сбыли гражданам нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", которая представляла опасность для жизни и здоровья потребителей. Из-за употребления указанной жидкости погибли девять человек. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".