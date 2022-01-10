СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за обрушения моста в центре Минска

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета Белоруссии возбудило уголовные дела по факту обрушения моста в центре Минске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"Главным следственным управлением возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 305 ("Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ") и ч. 2 ст. 428 ("Служебная халатность") Уголовного кодекса Республики Беларусь, которые соединены в одном производстве", - говорится в сообщении в телеграм-канале СК.

По данным следствия, ночью 8 января поступило сообщение об обрушении части путепровода на проспекте Победителей над улицей Немига в Минске. "В результате происшествия никто не пострадал", - проинформировали в СК. Следователи осмотрели место происшествия, изъяты фрагменты арматуры обрушенных конструкций и цементно-бетонной смеси, техническая и проектная документация.

В рамках следствия продолжаются допросы должностных лиц организаций, осуществляющих содержание и техническое обслуживание путепровода.