В аэропорту Белгорода самолет выкатился за пределы ВПП при посадке

ТАСС, 10 января. Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Белгорода в понедельник, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Да, при посадке пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП", - сказал собеседник агентства. Источник в правоохранительных органах информировал, что самолет выкатился за пределы ВПП на 40 м.

Как уточнили ТАСС в справочной службе аэропорта, выкатившийся за пределы ВПП самолет авиакомпании Red Wings вылетел из Домодедово и приземлился в Белгороде в 10:47 мск. Согласно данным Flightradar, рейс выполнял самолет SSJ-100. Другой источник ТАСС уточнил, что в самолете находились 47 пассажиров и шесть человек экипажа.

Экипаж и пассажиры самолета не пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика. "Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Выяснением причин происшествия занимается комиссия Росавиации, к работе которой привлечены сотрудники авиакомпании", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил журналистам замгубернатора региона Владимир Базаров, пассажиров рейса Red Wings в настоящее время переправляют в здание аэропорта, самолет отбуксируют на рулежную дорожку и далее на назначенное место стоянки. "Коэффициент сцепления в момент посадки и на данный момент соответствует необходимым требованиям, в причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия", - отметил Базаров.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, после инцидента аэропорт продолжает прием и отправку самолетов, на 10 января запланировано еще около 20 рейсов.

В понедельник, по данным синоптиков, в Белгородской области прогнозируется снегопад, также коммунальные службы Белгорода продолжают устранять последствия ледяного дождя в городе.