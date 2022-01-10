В Приангарье возбудили дело о халатности по факту необеспечения жильем детей-сирот

ИРКУТСК, 10 января. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело о халатности в связи с неосвоением в 2021 году 279 млн рублей по программе обеспечения жильем детей-сирот. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Установлено неосвоение выделенных денежных средств в полном объеме, что привело к необеспечению жильем лиц из числа детей-сирот, недостижению целевых показателей и возврату в бюджет 279 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всего министерству имущественных отношений Иркутской области в 2021 году для обеспечения жильем детей-сирот из регионального и федерального бюджетов было выделено около 1 млрд рублей. Помещения получили свыше 1 тыс. человек.

Следователи проводят следственные действия, допрашивают должностных лиц, которые отвечают за обеспечение сирот жильем.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в регионе на учете состоит почти 10 тыс. сирот, имеющих право на получение жилья.