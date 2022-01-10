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Прокуратура и СК начали проверки по факту выкатывания самолета за пределы ВПП в Белгороде

Самолет выкатился на 40 м за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 47 пассажиров и шесть человек экипажа, пострадавших нет
© Belgorod SPOTTERS TEAM/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки по факту выкатывания пассажирского самолета авиакомпании Red Wings за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Белгорода.

"Следователи Воронежского следственного отдела на транспорте работают на месте происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила ТАСС представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова также сообщила агентству, что прокуратурой контролируются вопросы соблюдения прав пассажиров и выполнения дальнейших рейсов согласно расписанию. По факту происшествия Белгородский транспортный прокурор проводит проверку, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В понедельник самолет SSJ-100 авиакомпании Red Wings рейсом Москва - Белгород после приземления выкатился на 40 м за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 47 пассажиров и шесть человек экипажа, пострадавших нет.

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