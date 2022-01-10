Завершено расследование дела офицеров авиации ФСБ, обвиняемых в хищении 63,5 млн рублей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Следователи завершили расследование дела начальника 6-го отдела управления авиации ФСБ Юрия Кравченко, его заместителя Артема Сохина и их подчиненного Сергея Романова, которые обвиняются в хищении 63,5 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из фигурантов дела Роман Ижокин.

"Мы получили официальное уведомление о завершении предварительного следствия по нашему делу. Cейчас стороны приступят к ознакомлению с его материалами. Пока нам их не дали, первым знакомится потерпевший, потом такая возможность должна быть предоставлена обвиняемым и их защите", - сказал он.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что все трое офицеров после того, как им предъявили обвинение в окончательной редакции, не признали вину. "Согласно позиции Сохина, Кравченко и Романова, данное уголовное дело, по сути, представляет собой гражданско-правовой конфликт, который должен решаться в порядке гражданского делопроизводства. Они утверждают, что в ходе своей деятельности старались занизить, а не завысить сумму по госконтрактам, вменяемым им в вину. У них была возможность заключить договоры на более 90 млн рублей, однако они были заключены на сумму 63,5 млн рублей, что позволило сэкономить государственные средства", - сказал собеседник агентства.

Речь идет о контрактах, которые заключались в 2017-2019 годах между управлением авиации ФСБ и компанией ООО "АсСтрой", занимающейся поставкой различной техники и оборудования воинским частям. Как следует из материалов дела, компания должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов, используемых для нужд авиации ФСБ, однако эти обязательства не были выполнены. Кроме офицеров ФСБ, по делу также проходит обвиняемым предприниматель Вазген Бабаханян.