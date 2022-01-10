{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд арестовал первую обвиняемую по делу об отравлениях суррогатным алкоголем в Тюмени

Елену Мироевскую заключили под стражу до 5 марта

ТЮМЕНЬ, 10 января. /ТАСС/. Суд арестовал первую подозреваемую по делу об отравлениях метиловым спиртом в Тюмени, где от суррогата умерли девять человек, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний Центрального районного суда Тюмени.

На эту тему

"Елене Мироевской предъявлено обвинение в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Суд определил женщине меру пресечения в виде заключения под стражу по 5 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 3 января 2022 года в одном из магазинов областного центра женщина продавала гражданам нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. Всего в результате употребления контрафакта в Тюмени погибли девять человек.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

Теги
РоссияТюменская область
В Смоленске арестовали экс-сотрудницу Росимущества за злоупотребление полномочиями
Женщину обвиняют в составлении фиктивного акта на уничтожение около 400 рулонов ворсового полотна и 109 ковров ручной работы, изъятых таможней. Предметы были вывезены в Московскую область для сбыта
Читать полностью