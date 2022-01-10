Количество пожаров в новогодние праздники в Свердловской области сократилось на 36%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Более 130 пожаров произошло в Свердловской области за новогодние праздники в 2022 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 36%, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС в понедельник государственный инспектор по пожарному надзору по региону Андрей Ушаков.

"С начала года на территории Свердловской области произошло 132 пожара. К сожалению, на данных пожарах не удалось избежать травм - пострадали 12 человек и погибли 13 человек. Детской гибели не допущено. В этом году наблюдается снижение по росту пожаров на 36%, и на 24% наблюдается снижение гибели", - сказал Ушаков.

По его словам, основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, которое зафиксировали в 52% случаев. Также частыми причинами возгорания стали неисправное электрооборудование и печное отопление.

В период новогодних праздников задействовали около 1,2 тыс. сотрудников и 231 единица техники. Специалисты провели 338 надзорно-профилактических мероприятий, в рамках которых на 140 объектах зафиксировали нарушения. Возбудили 33 административных дела, в 22 из которых вынесли решение о назначении наказания в виде штрафа.