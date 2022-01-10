В Северной Осетии чиновницу Минздрава задержали по подозрению в получении взятки

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 января. /ТАСС/. Сотрудница министерства здравоохранения Северной Осетии задержана по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками УЭБ и ПК МВД России по РСО - Алания по подозрению в получении взятки задержана сотрудница министерства здравоохранения республики. Установлено, что начальник отдела лицензирования Мамаева Анжела Николаевна требовала с предпринимателей денежное вознаграждение в обмен на помощь в получении разрешения на медицинскую деятельность", - сказал собеседник агентства.

Среди организаций, которым покровительствовала чиновница, оказались косметологическая клиника и несколько стоматологических клиник. Сумма взятки варьировалась от 15 до 60 тыс. рублей. Сейчас сотруднице вменяют семь эпизодов противоправной деятельности.

В действиях должностного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в значительном размере". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательстве о явке.