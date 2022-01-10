Адвокат Соболь обратится в ЕСПЧ в связи с приговором по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Защита бывшего юриста ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ее приговором по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Сегодня материалы "санитарного" дела Любови Соболь были направлены в суд кассационной инстанции вместе с нашей жалобой. Заседание состоится в феврале или марте. После кассации будет направлена жалоба в ЕСПЧ", - сказал он. Ранее сообщалось, что он подал кассационную жалобу по делу своей подзащитной.

3 августа Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Согласно решению суда, в период с 22:00 до 06:00 Соболь запрещено покидать место жительства, менять место постоянного жительства без уведомления, а также посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Ей также было запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана. Вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию.

После этого прокуратура обжаловала приговор и попросила запретить Соболь покидать пределы Москвы. Мосгорсуд признал законным требование надзорного ведомства и запретил ей покидать столицу.