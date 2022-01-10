В аэропорту Мумбаи вблизи самолета загорелся буксировочный тягач

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 января. /ТАСС/. Буксировочный тягач, находившийся около аэробуса А320 с 85 пассажирами на борту, загорелся на стоянке на летном поле аэропорта Мумбаи, пожар потушен, пострадавших нет. Об этом сообщил в понедельник телеканал India TV.

Инцидент произошел с авиалайнером Air India рейса Мумбаи - Джамнагар, когда шла подготовка к взлету. Спецтехника находилась около носовой части воздушного судна и внезапно загорелась.

"На борту находились 85 человек. Пожар был потушен в течение 10 минут. Никто из пассажиров не пострадал", - приводит слова представителя аэропорта телеканал. Корпус самолета также не получил повреждений. Эвакуации пассажиров не потребовалось.

Причины возгорания спецтранспорта выясняются. По данным телеканала, тягач был припаркован у самолета после дозаправки топливом.

Авиалайнер отправился в рейс с получасовой задержкой.