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При пожаре в цехе в Челябинске погиб один человек

Еще двух человек госпитализировали

ЧЕЛЯБИНСК, 10 января. /ТАСС/. Спасатели в Челябинске во время тушения цеха по производству матрасов обнаружили человека без признаков жизни, еще два человека госпитализированы, говорится в сообщении, распространенном пресс-центром ГУ МЧС России по Челябинской области.

"Пожар локализован на площади 600 кв. м. В ходе тушения обнаружен человек без признаков жизни. Личность устанавливают. Госпитализированы два человека: женщина, которую спасли пожарные, и еще один человек самостоятельно обратился за медпомощью", - сказано в сообщении.

Уточняется, для установления причины возгорания на месте работает испытательная пожарная лаборатория.

Ранее сообщалось, что цех по производству матрасов загорелся в понедельник на улице Хлебозаводской. Из здания были эвакуированы 20 человек.

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