В ДТП в Нижегородской области погибли два человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Два человека погибли при столкновении грузовика и двух легковых машин на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла на трассе М-7 "Волга" в Лысковском районе, сообщение о ДТП поступило в 13:20 мск. "Произошло столкновение трех автомобилей (одного грузового и двух легковых). В результате ДТП два человека погибли, число пострадавших уточняется", - сказано в сообщении.

Пожарные проводили деблокирование одного из пострадавших.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу, предположительно, для обгона и столкнулся с фурой, после чего врезался в попутно двигавшийся легковой автомобиль. В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen погибли на месте.

В связи с инцидентом движение запущено реверсивном режиме.

"В настоящее время движение запущено в реверсивном режиме. На момент происшествия проезжая часть была обработана и расчищена. По данным спутниковой навигации, снегоуборочная техника работала на данном участке с 11:00 до 12:00 мск", - говорится в сообщении пресс-службы ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".