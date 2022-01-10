Более 1,8 тыс. жителей Фиджи укрылись в убежищах от тропического циклона "Коди"

СИДНЕЙ, 10 января. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. жителей Фиджи разместились в эвакуационных центрах для спасения от наводнений и проливных дождей, вызванных обрушившимся на архипелаг тропическим циклоном "Коди". Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел, национальной безопасности и обороны Иниа Серуирату.

"Из общего числа [эвакуированных] 1 045 человек размещены в 76 центрах в западной части островного государства, еще 553 человека находятся в убежищах в центральной его части", - приводит слова министра в понедельник газета FijiLive.

Семь крупнейших рек страны вышли из берегов и вызвали наводнения. В частности, затопленными оказались две основные автомагистрали центрального острова архипелага Вити-Леву.

Метеорологическая служба Фиджи сообщила, что в настоящее время циклон "Коди" удаляется от архипелага. Но в ближайшие несколько дней, согласно прогнозам, на островах сохранятся сильные дожди. Сезон циклонов в этом тихоокеанском регионе ежегодно длится с ноября по апрель.