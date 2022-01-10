Жителя Мурманска задержали по подозрению в убийстве трех щенков

МУРМАНСК, 10 января. /ТАСС/. Мурманские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве трех щенков, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Мурманской области.

"Сотрудники полиции в одном из домов на улице Коминтерна в Мурманске задержали мужчину. В ходе осмотра его квартиры полицейскими обнаружены четыре щенка, три из которых были мертвыми. Трупы животных направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с несколькими животными")", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального УМВД добавили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас он задержан и находится в изоляторе временного содержания. Задержанному может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в социальных сетях местные жители сообщали о мужчине, который издевался над собаками в Мурманске. Зоозащитники писали, что в его квартире также была найдена живой взрослая собака.