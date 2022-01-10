В Севастополе три ребенка пострадали в ДТП с участием автобуса и троллейбуса

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Три ребенка пострадали и доставлены в больницу после столкновения маршрутного автобуса с троллейбусом в Севастополе, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городского ГУ МВД.

"10 января в 12:25 на проспекте Генерала Острякова в районе дома №233 водитель городского автобуса 1975 года рождения не выбрал безопасную дистанцию в движении и совершил столкновение с городским троллейбусом. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров автобуса (9, 11 и 12 лет) получили травмы и доставлены в детскую городскую больницу", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.