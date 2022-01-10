Мосгорсуд отменил приговор гражданину Франции за изнасилование несовершеннолетней в Москве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил обвинительный приговор гражданину Франции Бенжамену Сежурне и его сообщнице Светлане Наумовой за изнасилование школьницы, которой в момент совершения преступления еще не было 14 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Сежурне и Наумовой. Решением суда этот приговор отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда", - сказали в пресс-службе.

Ранее Басманный суд Москвы признал Сежурне виновным по двум эпизодам п. "б" ч. 4 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и по трем эпизодам п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)" и назначил ему наказание в виде 16 лет колонии.

Кроме того, суд признал виновной по двум эпизодам п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ гражданку России Светлану Наумову. Ее суд приговорил к 12,5 года колонии общего режима.

По версии обвинения, Наумова приводила к французу знакомую девочку в квартиру в центре Москвы. Он заставлял несовершеннолетнюю раздеваться, фотографировал и насиловал. Каждый сеанс он оплачивал и потерпевшей, и Наумовой. Ни Наумова, ни Сежурне вину в указанных обвинениях не признали.