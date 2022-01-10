СК возбудил дело против замначальника отдела по охране памятников культуры в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 10 января. /ТАСС/. Следственные органы СК возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела "Научно-производственного центра по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области" по подозрению в превышении должностных полномочий с ущербом на 4 млн рублей. Об этом сообщила журналистам представитель регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"Следственным отделом по Центральному району города Калининграда регионального управления СК России в отношении заместителя начальника проектно-производственного отдела государственного бюджетного учреждения культуры "Научно-производственный центр по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области" возбуждено уголовное дело. Сотрудник учреждения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сообщила Гацко.

Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов прокурорской проверки, поступивших в следственный орган в порядке статьи 37 УПК РФ из прокуратуры города Калининграда.

В июне 2020 года между детским садом № 14 областного центра, располагающимся в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения "Вилла Хонкамп" (1905 года), и одним из обществ с ограниченной ответственностью заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту его фасада и кровли на сумму 8,9 млн рублей.

По версии следствия, подозреваемый, являясь ответственным за осуществление строительного контроля выполняемых работ и зная, что исполнителем в рамках договора фактически не выполнены работы на сумму 4,3 млн рублей, подписал акты об их приемке на общую сумму 8,9 млн рублей, на основании которых на расчетный счет исполнителя в октябре 2020 года были необоснованно перечислены денежные средства в размере свыше 4 млн рублей. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.