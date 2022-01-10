Прокуратура направляет в суд дело о хищении имущества семьи актера Баталова

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу обвиняемых в хищении имущества семьи актера Алексея Баталова и направляет его в суд. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Наталии Дрожжиной, Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия. Дрожжина и Цивин обвиняются в мошенничестве, Бублий - в пособничестве в совершении мошенничества и злоупотреблении полномочиями частного нотариуса. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы", - отметили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. Добившись доверительных отношений, они "обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах и сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей".

Кроме того, Дрожжина и Цивин обратились к их знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры. При этом они предоставили Бублию сведения об объектах недвижимости, а также данные о рентополучателе и рентодателе. Нотариус обеспечил изготовление и удостоверение договоров, передал их обвиняемым, которые осуществили регистрацию перехода права собственности на долю в квартире и нежилое помещение на ул. Серафимовича, а также на квартиру в 1-м Самотечном переулке. В результате семье Баталова был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей.

Ранее по иску прокуратуры Москвы, заявленному в интересах Марии Баталовой, суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с Дрожжиной.