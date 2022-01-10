Истребитель ВВС Греции съехал с ВПП в аэропорту города Ханья

АФИНЫ, 10 января. /ТАСС/. Истребитель F-16D Block52+ ВВС Греции съехал в понедельник со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту греческого города Ханья (остров Крит) и получил некоторые повреждения, однако пилоты не пострадали. Об этом сообщил местный информационный портал zarpanews.gr.

По его словам, истребитель F-16D 115-го боевого авиакрыла ВВС в Ханье соскользнул во время руления со взлетно-посадочной полосы аэропорта Иоаннис Даскалогианнис, которую использует и военная авиация. Двое пилотов не пострадали. На место сразу же выехали спасатели, как положено в таких случаях. По предварительным оценкам, истребитель не получил серьезных повреждений.

Инцидент вызвал проблемы в работе аэропорта. Его основная взлетно-посадочная полоса была на некоторое время закрыта, что привело к задержке авиарейсов в Ханью и из нее.