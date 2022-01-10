В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве учредителя строительной компании

МАХАЧКАЛА, 10 января. /ТАСС/. Суд в Дагестане арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве учредителя строительной компании - Мурада Ризаева. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту убийства в Махачкале учредителя одной из строительных компаний Мурада Ризаева.

"В Советский районный суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 36-летнего жителя Дагестана, подозреваемого в совершении данного преступления. Постановлением суда от 10 января текущего года подозреваемый заключен под стражу на срок один месяц 22 дня, до 3 марта 2022 года", - сказала собеседница агентства.